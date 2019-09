Foto monopattino su sopraelevata strada Aldo Moro

Negli ultimi anni le segnalazioni di tir o biciclette in sopraelevata si sono moltiplicate, suscitando ampio dibattito e la ricerca di sistemi per impedire ai mezzi pesanti di percorrere strada Aldo Moro. Però ancora non si era visto qualcuno a bordo di un monopattino.

Fino a ieri sera, quando, intorno alle 20.15 un giovane è stato immortalato mentre percorreva la sopraelevata in direzione ponente a bordo di un monopattino elettrico.

La foto ha suscitato subito curiosità e ilarità ed è stata postata dalla pagina Facebook ‘Il Mugugno Genovese’. L’autrice dello scatto, Alice Castagnola, che ringraziamo, ha dato anche a noi il permesso di pubblicare la sua foto.

Pare non del tutto superfluo ricordare che in sopraelevata è vietato l’accesso ai pedoni, alle biciclette, ai ciclomotori, ai veicoli a braccia e a trazione animale e ai mezzi pesanti.