Forza posto di blocco in possesso di droga: arrestato

Forza un posto di blocco ai Parioli: arrestato.

Nel quartiere della Roma bene dei Parioli, un uomo ha prova a forzare un posto di blocco in via Monte delle Gioie. Dal momento che il 31enne aveva con sé della droga, ha provato ad eludere i controlli.

Il metodo che ha pensato è stato forzare il posto di blocco, scappando a tutta velocità contromano. Dopo un breve inseguimento, l’uomo ha deciso di abbandonare la sua auto e proseguire la fuga a piedi.

I carabinieri sono riusciti a raggiungerlo anche in questo caso. L’uomo allora, non pago, ha aggredito i militari. Alla fine, i carabinieri lo hanno ammanettato e lo hanno portato in caserma.

Una volta perquisito, è stato scoperto il motivo del suo strano comportamento. Addosso, confezionate in una busta di plastica aveva una banconota con tracce di cocaina.

Arrotolata all’interno, vi era un piccolo sacchetto con dentro una modica quantità della stessa sostanza. Attraverso un lavoro di ricerca, gli inquirenti hanno scoperto che il 29 luglio scorso c’era stata una segnalazione di allontanamento volontario a carico della madre.

Il 31enne è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo. Adesso dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.