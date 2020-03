Forza Italia: “Necessario sostenere il settore di fiorai e vivai prima che sia troppo tardi”

Diversi esponenti di Forza Italia hanno fatto notare quanto sia importante sostenere il settore florovivaistico del nostro paese in questo momento.

Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e Coordinatore Provinciale azzurro di Prato, ha osservato: “Bene lo sblocco alla vendita per vivai ma serve un tavolo nazionale per superare questa crisi. Il settore florovivaistico a causa dei problemi creati dall’emergenza Covid-19 attraversa una crisi senza precedenti e lo sblocco alla possibilità di vendita nei centri di giardinaggio e nei vivai rappresenta soltanto un punto di partenza per risolvere i problemi nel settore florovivaistico”.

“La situazione resta assai complicata – le fa eco Jacopo Cellai, Capogruppo Forza Italia al Comune di Firenze e Coordinatore cittadino azzurro –. Dobbiamo pensare ad ulteriori misure straordinarie che possano aiutare le tante aziende toscane che si trovano sull’orlo del baratro”.

“Nell’ultimo mese – precisa Giampaolo Giannelli Vice Coordinatore Provinciale azzurro – sul settore florovivaistico e floricolo del nostro Paese si è abbattuto un vero e proprio tsunami causato dal blocco quasi totale in entrata e uscita dei prodotti con le dogane praticamente chiuse e per un settore come questo dove l’export è fondamentale si tratta di un gap profondo e non recuperabile se non con misure straordinarie. Ogni giorno – continua Giannelli – riscontriamo il dramma di aziende sane sul punto di chiudere tutto perché mentre i ricavi si sono azzerati sono costrette a continuare a pagare ingenti costi di gestione”.

“Serve quindi – concludono Mazzetti Cellai e Giannelli – un grande piano di aiuti straordinario che si leghi proprio a questo momento così difficile per tutti noi. Si potrebbe portare avanti un piano di promozione di vendita nei supermercati, favorire i pagamenti online, permettere le consegne dei prodotti a domicilio naturalmente garantendo la sicurezza sia del fornitore che del cliente”.