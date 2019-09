Forum Terzo Settore: “Roma torni ad essere capitale di accoglienza”

Francesca Danese, portavoce di Forum Terzo Settore Lazio, durante la Festa Nazionale di Articolo 1, ha parlato dell’importanza dell’accoglienza.

Alla Festa Nazionale di Articolo 1, la portavoce di Forum Terzo Settore Lazio, Francesca Danese, ha sottolineato che: “È indispensabile un nuovo status per la Capitale, ma sui servizi sociali e sul rapporto con il mondo della cooperazione e dell’associazionismo l’Amministrazione di Roma è ferma.”

Ha poi sottolineato che: “Come Forum Terzo Settore Lazio chiediamo una cosa essenziale innanzitutto: definire finalmente lo status della nostra Capitale, come ogni altra capitale europea, una Roma città-stato o città-Regione o comunque ben ridefinita, con poteri ben diversi rispetto a ogni altra città media o piccola. Roma oggi si trova a chiedere risorse oggettivamente mettendosi in una antipatica competizione con le altre città italiane. Roma è sempre stata la città dell’ascolto e dell’accoglienza che ha fatto dell’unità nazionale un tema importante quando si è trovata ad accogliere cittadini provenienti da altre regioni specie del sud.

Roma ha principalmente il problema di una macchina amministrativa lenta e insufficiente, anche dovuta al fatto che molte persone stanno andando in pensione e non c’è ricambio, quindi efficientamento. Vi è una difficoltà anche sul piano della Città metropolitana e non è solo questione della legge Delrio: alla città metropolitana non sono state date tutte le deleghe e non è terminato l’iter legislativo per le competenze. Anche la regione dice alla città metropolitana che deve prendersi queste competenze ma ancora invece questo non avviene, importante sarebbe una svolta per una diversa gestione delle poche risorse disponibili in Comune: rimangono per molto tempo dentro i Dipartimenti del Comune, inutilizzate. E si tratta soprattutto di risorse destinate al welfare, al sociale, alle politiche abitative, del lavoro”.