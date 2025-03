Forte Temporale Colpisce Genova Durante la Notte

Genova, Italia – 10 marzo 2025 – Un forte temporale, accompagnato da piogge intense e raffiche di vento, ha colpito Genova durante la notte. I vigili del fuoco sono intervenuti per molteplici segnalazioni di strade, sottopassaggi e scantinati allagati.

Sebbene l’Allerta Gialla per la regione sia terminata alle 6:00 del mattino, le previsioni meteorologiche indicano periodi intermittenti di maltempo che continueranno per tutta la giornata odierna, lunedì 10 marzo, e nei giorni a venire, portando pioggia e condizioni più invernali in Liguria.

Previsioni per oggi (10 marzo): Alta probabilità di temporali forti e/o organizzati durante la notte e le prime ore del mattino, in particolare nelle zone B, C, D ed E. L’intensità delle precipitazioni diminuirà brevemente, con piogge leggere sparse durante la mattinata, seguita da un rinnovato intensificarsi delle precipitazioni dal pomeriggio, con una bassa probabilità di forti temporali nelle zone A, B e D. Possibili danni localizzati a causa di forti piogge. Si prevedono precipitazioni cumulative significative nelle zone C ed E tra la notte e le prime ore del mattino, e nella zona A entro la fine della giornata.

Martedì 11 marzo 2025: Piogge leggere sparse previste fino al mattino, soprattutto nella parte centro-occidentale della regione. Nuovo peggioramento con piogge diffuse in tutta la regione e precipitazioni cumulative significative previste nelle zone A, B, D ed E, e localmente nella zona C, entro la fine della giornata. Possibili rovesci moderati nel pomeriggio/sera nella parte centro-occidentale della regione. Venti meridionali che si rafforzano di nuovo, localmente forti (40-50 km/h) sui promontori costieri esposti e sui crinali appenninici della parte centro-orientale della regione. Mare che diventa molto mosso in serata nella zona C.