Epicentro a Collelongo

L’istituto nazionale di vulcanologia ha registrato una scossa di magnitudo 4.2 con epicentro a Collelongo (L’Aquila).

La terra ha tremato alle 19.37 e la profondità è stata di 17 chilometri.

L’area in cui la scossa è stata avvertita è vasta; Avezzano, Sora, Cassino e Frosinone. Colpite più debolmente anche le zone a sud est di Roma. In Ciociaria alcune persone sono scese in strada.

Al momento non sono ancora stati registrati danni a cose e/o persone.