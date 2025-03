Forte scossa di terremoto ai Campi Flegrei: magnitudo 3.9 avvertita fino a Napoli e Giugliano

Pozzuoli, 15 marzo 2025 – Un terremoto di magnitudo 3.9 ha scosso i Campi Flegrei alle ore 13:32, con epicentro a Pozzuoli e una profondità di circa 2.5 chilometri. La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta l’area flegrea, nei quartieri occidentali di Napoli e finanche nel Giuglianese.

L’evento sismico odierno segue una serie di scosse che hanno interessato l’area negli ultimi tempi, acuendo la preoccupazione della popolazione. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha reso disponibile una mappa dettagliata dell’intensità del sisma.

La situazione ai Campi Flegrei è stata definita “un’emergenza” dal capo dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. “In questo momento noi abbiamo in piedi contemporaneamente tre stati di mobilitazione nazionale, non è mai accaduto in Italia,” ha dichiarato Ciciliano, sottolineando la concomitanza con le emergenze maltempo in Emilia Romagna e Toscana. Ha inoltre ribadito l’importanza della pianificazione di protezione civile e dell’accrescimento della consapevolezza del rischio in un’area soggetta a crisi bradisismiche.

Approfondimenti:

