Formula uno, Hamilton: “Sto bene, il tampone serve più ad altre persone”

L’amante degli appuntamenti mondani più di altri suoi colleghi, due settimane fa ha partecipato a una cena con Sophie Trudeau, moglie del primo ministro canadese, e l’attore britannico Idris Elba. Due personalità che hanno poi annunciato di essere state colpite dalla pandemia di Covid-19, sollevando di conseguenza voci anche sulla salute del sei volte campione del mondo di Formula 1. Così il 35enne pilota britannico della Mercedes ha pubblicato oggi una sorta di bollettino medico sui suoi social, per fare chiarezza sulle sue condizioni, tranquillizzando i fans.

“Sto bene, c’è chi ha più bisogno di me dei tamponi”

“Ho letto molte speculazioni sul mio stato di salute, dopo che due persone con cui ho avuto contatti sono risultate positive. Volevo dirvi che sto bene, che mi sento in forma e che mi alleno due volte al giorno – scrive Hamilton – Non ho sintomi e sono passati 17 giorni da quando ho visto Sophie e Idris. Sono in contatto con Idris e sono felice di sapere che sta bene. Ho parlato con il mio medico anche della possibilità di fare un test, ma la verità è che i tamponi sono in numero limitato e ci sono persone che ne hanno bisogno più di me, soprattutto perché non ho presentato alcun sintomo”.