Formia, figlia denuncia il padre. Arrestato per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia.

L’incubo è durato 10 anni

I militari della Stazione di Formia, hanno arrestato un 51enne nella giornata di ieri, dando così esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura ai danni dell’uomo. Le accuse per lui sono di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia aggravati.

I fatti risalgono ad un arco temporale che va dal 2002 al 2013, tempo in cui il padre di famiglia avrebbe costretto le sue due figlie, che avevano entrambe meno di 14 anni, a subire atti sessuali, nonché a subire maltrattamenti (poste in uno stato di sofferenza tale da rendere la loro vita impossibile).

Le indagini, scattate dopo la denuncia di una delle due sorelle, sono state coordinate dal Sostituto Procuratore Emanuele De Franco e poi condotte dalle Forze dell’Ordine.