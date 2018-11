Formia, due arresti per furto aggravato

I Carabinieri del locale N.O.RM, nella tarda mattinata di sabato 24 Novembre, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due persone, C.A. 30enne e T.O. 29enne, per furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

I due arrestati, dopo essersi avvicinati ed aver forato un pneumatico di un’autovettura,hanno indotto il proprietario a scendere dall’auto, per la sostituzione della gomma, impossessandosi del borsello custodito all’interno del mezzo e fuggire a bordo di un’altra autovettura.

Successivamente gli stessi hanno effettuato un prelievo con la carta banco posta del malcapitato, presso il centro commerciale “Itaca”, rimettendosi alla fuga ma, dopo essersi immessi sulla Ss7 variante via Appia, sono stati intercettati dai militari, che nel frattempo, erano stati allarmati dalla Centrale Operativa dell’accaduto.

Ai fermati, a seguito di perquisizione personale e veicolare è stata rinvenuta tutta la refurtiva, in particolare il borsello contenente 1.550 euro in banconote di vario taglio, di cui la somma di 310 euro prelevata presso lo sportello banco posta, un telefono cellulare nonché un coltello a serramanico utilizzato per la foratura del pneumatico.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, il coltello e l’autovettura su cui viaggiavano i prevenuti sono stati invece sottoposti a sequestro.