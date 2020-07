FONDI: VIOLA GLI OBBLIGHI DI SOGGIORNO, ARRESTATO.

il 28 giugno 2020, in fondi, i carabinieri della locale tenenza traevano in arresto, nella flagranza dei reati di “violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale” un 40enne del luogo. il prevenuto, che veniva sorpreso all’interno di un locale pubblico in compagnia di altre persone, nel corso del controllo inveiva nei confronti dei militari operanti, offendendone l’onore e il prestigio e minacciando la loro incolumità fisica.

l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto, in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo disposto per la mattinata odierna.