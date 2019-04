Fondi, tassista abusivo e violento: 57enne arrestato per “tentata estorsione continuata”

L’uomo eliminava la concorrenza con minacce e intimidazioni

Colto in flagranza di “tentata estorsione continuata”, un tassista abusivo 57enne, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, a Fondi. Il 31 marzo, intorno alle 16, i militari dell’arma del luogo hanno arrestato l’uomo che, secondo la ricostruzione degli uomini dell’Arma, intorno alle 14.3 nel piazzale antistante la locale stazione ferroviaria, impediva ad un tassista il regolare svolgimento della propria professione. Il 57enne eliminava la concorrenza con reiterate minacce, al fine di ottenere somme di danaro e l’esclusiva intermediazione con la clientela nella medesima zona. Il finto tassista, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove rimarrà ristretto in regime di arresti domiciliari in attesa di ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria.