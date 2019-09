FONDI (LT): PUSHER IN MANETTE, DETENEVA EROINA PRONTA ALLO SPACCIO.

il 10 settembre 2019, ore 10,30 circa, in fondi (lt), militari dell’arma del luogo, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto delle attività illegali connesse allo spaccio di droga, traevano in arresto, nella flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino indiano S.S. 32 enne, in italia senza fissa dimora, sorpreso, a seguito di perquisizione personale, in possesso di grammi 2,5 circa di eroina, suddivisa in 13 dosi. il predetto, nel corso del controllo, nel tentativo di sottrarsi alla perquisizione personale, spintonava ripetutamente i militari impegnati, costretti a bloccare il prevenuto per procedere nelle operazioni. lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, temporaneamente ristretto nelle camere di sicurezza di quel comando in attesa della celebrazione del rito direttissimo, innanzi all’autorità giudiziaria.