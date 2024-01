Fleximan: Distrutto un Autovelox a Albano Sant’Alessandro, Bergamo

Ultime Notizie: 23 Gennaio 2024 – 08:15 di Redazione

Sfida Continua per Fleximan: Un Nuovo Colpo a Albano Sant’Alessandro

Fleximan, il misterioso distruttore di autovelox, ha colpito nuovamente, ma questa volta il suo piano è stato interrotto. Dopo l’attacco all’autovelox nel Cremonese, Albano Sant’Alessandro sulla strada statale 42 è stata la sua nuova vittima. Tuttavia, le cose non sono andate come previsto, come riportato dal Quotidiano Nazionale.

Il Colpo a Albano Sant’Alessandro

L’azione criminale ha visto l’uso di una sega circolare per distruggere uno dei due apparecchi presenti sulla strada statale 42. Sorprendentemente, l’altro autovelox è stato risparmiato. Il limite di velocità nella zona era di 90 chilometri all’ora, un dettaglio che rende il gesto ancora più audace.

Possibile Coinvolgimento di Due Persone

Si ipotizza che dietro questa azione ci siano due individui. Uno ha abbattuto il palo dell’autovelox, facendolo cadere dal lato del prato per evitare ostacoli alla circolazione. Tuttavia, il secondo palo è rimasto intatto, suggerendo che la coppia potrebbe essere stata disturbata durante l’operazione.

Contesto Nazionale

Con questo, il numero totale di autovelox distrutti tra Veneto e Lombardia sale a 15. La frammentazione delle indagini sembra aver favorito la banda, insieme al fatto che le telecamere hanno ripreso l’azione solo una volta. Attualmente, procure di diverse regioni sono al lavoro, ma manca ancora un coordinamento tra di loro.

Supporto alla Banda

Il coinvolgimento della banda Fleximan potrebbe essere facilitato dalla frammentazione delle indagini e dalla limitata registrazione video delle azioni. Le autorità stanno cercando di unire le forze per coordinare una risposta efficace.