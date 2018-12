Fiume di liquami invade Partanna. I residenti: “Rischiamo di prenderci malattie infettive”

L’Amap: “Siamo già a conoscenza del problema, inviata una squadra”

Dalla serata di ieri un fiume di liquami maleodoranti, usciti dalle fognature, hanno invaso le strade di Partanna e Valdesi, nel palermitano. Le vie interessate, diventate una cloaca a cielo aperto, sono viale Venere, via Castelforte e molte altre.

L’Amap ha dichiarato di aver già inviato una squadra sul posto e che il problema non è cosa da poco. “Si è verificata in corrispondenza della via dell’Olimpo – dicono dall’azienda – una nuova perdita su una delle due condotte prementi DN 500 che, rilanciano i reflui depurati dall’impianto di Fondo Verde, fino al recapito finale di Villa Adriana. Sono attualmente in corso i lavori di riparazione sulla condotta danneggiata. Il guasto crea ripercussioni sul sistema di smaltimento dei liquami di Fondo Verde, provocando nei punti più depressi, fuoriuscite di liquami sulla sede stradale. L’Amap si scusa per i disagi arrecati”

I residenti sono preoccupati, dato che non è la prima volta che si presenta un problema del genere. Già la scorsa settimana via Castelforte è stata allagata dai liquami delle fognature. “Così si prendono le malattie infettive – denunciano – I residenti, compresi i tanti bambini che frequentano le scuole in zona, sono a rischio. Bisogna intervenire subito”.