Fiuggi- anziano denunciato per porto abusivo d’armi e false dichiarazioni a pubblico ufficiale

Per motivi in corso di accertamento il titolo non era stato riconsegnato ed anzi il titolare, sebbene fosse a conoscenza della revoca della licenza, aveva richiesto ed ottenuto il tesserino venatorio, grazie al quale aveva anche effettuato diverse battute di caccia. Per questi motivi l’uomo, residente a Fiuggi, è stato denunciato per porto abusivo d’armi e false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale.