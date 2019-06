In un sondaggio diffuso dalla trasmissione Agorà su Rai3 sulle eventuali primarie di Forza Italia per la successione a Silvio Berlusconi il governatore della Liguria e coordinatore nazionale del partito Giovanni Toti risulta in testa con il 43% dei consensi, seguito da Mara Carfagna al 29% e Maria Stella Gelmini al 21%. Quelli che hanno preferito non rispondere sono il 7%.