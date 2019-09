Firenze: poliziotto insegue ladro con una bici

Ladro ruba abiti in centro: poliziotto lo insegue con la bici di una passante.

Il ladro aveva appena compiuto un furto in un negozio di Firenze, quando il poliziotto lo ha fermato. Il ladro però non si è dato per vinto e ha provato a fuggire.

Così, il poliziotto ha preso la bici di una ragazza che passava e si è lanciato all’inseguimento. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno.

Gli agenti della questura di Firenze si trovavano in piazza Duomo, all’angolo con via Martelli, quando hanno visto un ragazzo che correva inseguito da un’altra persona. Quest’ultimo era il commesso di un negozio di abbigliamento sportivo, che, ha raccontato ai poliziotti, aveva tentato di fermare il giovane mentre fuggiva dal negozio facendo scattare l’allarme antitaccheggio.

Il ladro era un 18enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per ricettazione. Addosso aveva circa 200 euro di merce rubata, oltre ad alcuni grammi di stupefacente.

Dopo l’inseguimento in bici, il ragazzo è stato arrestato per furto aggravato e resistenza. Alla fine la bici e i capi d’abbigliamento, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.