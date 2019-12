Firenze: niente botti nelle aree UNESCO

Vietati i botti di capodanno nelle aree UNESCO vicino a Firenze.

Niente botti e zero vetri in tutta la parte del centro storico di Firenze che rientra nella delimitazione dell’area Unesco e che comprende piazze e luoghi dove si svolgeranno gli eventi organizzati dal Comune: tra queste, piazza Santissima Annunziata, piazza della Signoria, piazza del Duomo, piazza Santa Maria Novella.

L’area interessata dai divieti, è stato stabilito dall’ordinanza che recepisce richieste del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, riguarda anche strade come viale Strozzi, viale Fratelli Rosselli, ponte Vespucci, lungarno Soderini, Ponte San Niccolò, piazza Beccaria, viale Gramsci, piazza della Libertà, viale Lavagnini e viale Strozzi.

I divieti saranno in vigore dalle 19 del 31 dicembre fino alle 3 del 1 gennaio. Non si potrà vendere e somministrare “per asporto bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro” ma pure “detenere, anche per proprio consumo, bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro”.

A Pisa, la notte del 31 ci sarà un servizio di volontari del Nogra (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria) – Guardie zoofile per prestare soccorso ad animali che avessero necessità di cure, in particolare riguardo alle conseguenze dei cosiddetti botti. E in piazza Vittorio Emanuele II e in altre zone del centro dalle 21 fino alle 2 sarà a disposizione anche l’ambulanza veterinaria.

“Saremo a disposizione – spiega Michele Mennucci, presidente del Nogra – di quanti dovessero avere una qualche urgenza per i propri animali. Nella notte di Capodanno il problema maggiore, in particolare per cani e gatti, sono botti e fuochi d’artificio, pertanto raccomandiamo di non portarli in centro se si ha consapevolezza che si impauriscano facilmente e allo stesso tempo di tenerli in casa anziché nei giardini perché potrebbero fuggire. Inoltre, si consiglia di tenerli in una stanza con televisore acceso per distrarli dai rumori, in particolar modo se rimangono soli in casa”.