Firenze: gli rubano 800 euro e lo pestano a sangue

Nei pressi di piazza Annigoni, vicino piazza Ciompi, un uomo è stato derubato e picchiato a sangue.

Si torna a parlare di violenza a Firenze. Dopo la violenta rissa scoppiata a piazza Ciompi, a piazza Annigoni, sempre lì vicino, ad un uomo sono stati rubati 800 euro. Non solo, i ladri lo hanno anche picchiato a sangue.

Adesso in ospedale sono finiti due uomini di 30 e 35 anni che sono intervenuti per aiutare l’amico in difficoltà. Tutto è iniziato perché la vittima aveva vinto una discreta somma al centro scommesse lì vicino.

Avendo le banconote in mano, ha attirato l’attenzione di un gruppo di balordi che gli si sono avvicinati. Uno di loro gli ha rubato le banconote, mentre gli altri lo hanno coperto.

L’uomo ha quindi chiesto aiuto all’amico e insieme hanno inseguito i ladri. Alla fine, li hanno trovati poco più avanti vicino a delle bancarelle. Così è cominciata la rissa. Poi sono intervenute le forze dell’ordine che hanno fatto rientrare la situazione.

Adesso si indaga per scoprire l’identità dei ladri. La vittima e il suo amico si trovano ancora in ospedale. Uno dei due è in prognosi riservata a Carreggi.