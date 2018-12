Firenze: ecco le nuove misure per capodanno

Gli artificieri in questi giorni hanno diffuso le nuove regolamentazioni per l’uso dei botti a capodanno.

La prime cautela da adottare con i botti scaduti e non accenderli “perché potrebbero esplodere in modo incontrollato”. Questa è una delle tante attenzioni che gli artificieri hanno raccomandato di adottare la notte di capodanno.

Il luogotenente Giovanni Severini ha spiegato che: “Una cosa molto banale che in tanti sottovalutano è la data di scadenza un artificio pirotecnico scaduto è estremamente pericoloso, non ha più i requisiti di sicurezza e può esplodere in maniera non regolamentare ferendo gravemente chi lo sta maneggiando”.

Si raccomanda inoltre di far esplodere i botti lontano da persone e da materiale infiammabile. Altra cosa fondamentale è controllare che e “sia presente l’etichetta riportante la classificazione del ministero dell’Interno”.

Bisogna anche prestare molta attenzione all’abbigliamento: “non indossare indumenti di pile o di fibra sintetica oppure acetati”, proprio perché facilmente infiammabili.

Ricordiamoci inoltre dei nostri amici a quattro zampe. Per loro i botti di capodanno non sono per nulla divertenti. Il maresciallo Sabina Davighi degli artificieri ha spiegato che bisogna: “Verificare sempre le condizioni in cui si trovano in prossimità della mezzanotte il loro udito estremamente sviluppato subisce delle ripercussioni notevoli”.