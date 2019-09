Firenze e Ravenna insieme per celebrare Dante

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha detto che Firenze e Ravenna lavoreranno insieme per ricordare Dante.

Dario Nardella, in occasione delle celebrazioni del 698/o anniversario della morte di Dante Alighieri ha dichiarato che: “Mancano due anni all’appuntamento con il 700simo anniversario dantesco e Firenze e Ravenna, con l’amico sindaco Michele De Pascale, lavoreranno fianco a fianco per un programma culturale di grande livello per ricordare il Sommo poeta, a partire dalla lingua italiana, che grazie a lui si è diffusa e ha creato i presupposti perché l’Italia diventasse nazione”.

In seguito al corteo storico alla Biblioteca Classense, affidata alla professoressa Lucia Battaglia Ricci, la declamazione del II canto del Purgatorio da parte di Sandro Lombardi, e infine la messa nella Basilica di San Francesco, presieduta dall’arcivescovi di Firenze Giuseppe Betori.

Nardella ha sottolineato che: “La cerimonia dell’olio è un gesto di grande valore simbolico e di riconciliazione verso il Poeta. Ricordo che già 29 anni dopo la morte di Dante i Capitani di Orsanmichele inviarono Boccaccio da Firenze a Ravenna con 10 fiorini d’oro che furono consegnati a suor Beatrice, figlia di Dante, segno già allora che la città natale voleva ritrovare un rapporto con quel suo figlio così illustre”.