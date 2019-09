Firenze: aggressione in via dei Bonizzi

Ieri notte c’è stata un’aggressione così violenta in via dei Bonizzi, che i residenti sono stati svegliati.

Questo weekend il centro di Firenze è stato ricco di episodi di violenza. Oltre all’uomo aggredito per una sigaretta in via Fanfani, è avvenuta un’altra aggressione in via dei Bonizzi.

N.L., una donna che pernottava in una stanza in un B&B in zona con il marito ha raccontato a FirenzeToday cosa ha sentito.

“Mi sono affacciata dalla finestra ed ho visto un giovane uomo credo max 30 anni discutere animatamente con una donna transessuale. Non mi é chiaro il motivo della lite, sembrava che non si fossero capiti sulla cifra concordata.

Ad un certo punto sia io che altre persone che nel frattempo si erano affacciate, abbiamo intimato all’uomo di lasciarla andare. Lei chiedeva di chiamare i carabinieri ma io purtroppo li ho chiamati troppo tardi perché non immaginavo che quell’uomo avrebbe esploso la sua violenza proprio davanti a così tanti testimoni.

Ad un certo punto lui le ha chiesto indietro i 20 euro che apparentemente le aveva dato e lei si é rifiutata un paio di volte, noi continuavamo a dire di lasciarla stare. In un raptus improvviso ha iniziato a picchiarla violentemente al volto. Una manciata di secondi sono bastati per sfigurare la donna e darsela a gambe levate direzione duomo”.

La ragazza, ancora in stato di choc è scappata. Probabilmente aveva paura che il suo aggressore potesse tornare. N.L. ha sottolineato il degrado in cui versa il centro storico di Firenze.

“Se avessi la donna di fronte a me ora mi scuserei per non essere stata capace di accogliere la sua richiesta di aiuto, ha dichiarato N.L.