Firenze: 45 bambini non in regola con i vaccini

Sono 45 i bambini fiorentini iscritti a scuola e non in regola con le vaccinazioni.

Le scuole sono iniziate e a Firenze ci sono 45 bambini non in regola con le vaccinazioni: 32 alle materne e 13 nei nidi. Il dato è stato condiviso dell’assessora all’educazione di Palazzo Vecchio, Sara Funaro.

Alcuni di loro oggi non si sono presentati nemmeno a scuola. Altri ancora sono stati allontanati. Funaro spiega: “Siamo a stretto contatto con l’azienda sanitaria. La legge è abbastanza chiara in questa direzione, a tutela anche dei bambini perché ricordiamo che nelle scuole ci sono anche bambini immunodepressi che non possono vaccinarsi e devono essere tutelati. Se prendono malattie ovviamente diventa un problema. Sono stati tenuti contatti costanti e quotidiani dai nostri uffici con tutte le famiglie e continueremo a farlo per convincerle il più possibile”.

La maggior parte delle famiglie, aggiunge l’assessora, “hanno avuto realmente difficoltà, come l’impossibilita di vaccinare il figlio perché influenzato”.

Adesso sarà necessario trovare un compromesso, in modo che i bambini che vogliono davvero vaccinarsi possano andare a scuola, senza mettere in pericolo gli altri che magari non possono vaccinarsi, in quanto immunodepressi.