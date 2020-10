Fiorentina- membro dello staff positivo, ma la squadra continua gli allenamenti

Un nuovo caso di coronavirus nella Fiorentina. Questa volta non riguarda i calciatori ma un membro dello staff, risultato positivo ai controlli di routine effettuati per rilevare eventuali positività. Sospese le attività dei media come la presentazione di Quarta, ma la squadra continuerà ad allenarsi. “ACF Fiorentina – si legge nella nota del club comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività: un membro dello staff. Il tesserato in questione, completamente asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari”.