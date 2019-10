Fioramonti: “Reinseriamo il tema di storia alla Maturità”

Il ministro dell’Istruzione Fioramonti vorrebbe reinserire la traccia di storia all’esame di Maturità.

All’esame di Maturità potrebbe tornare la traccia di storia, lo ha detto il neoministro Fioramonti in occasione dell’inaugurazione di Fiera Didacta Italia.

“La storia deve tornare a essere centrale nel modello formativo delle nostre scuole. Raccolgo l’appello della senatrice Liliana Segre he stimo molto. Proprio in questi giorni ci stiamo confrontando per capire come questa materia possa tornare ad acquistare un ruolo di primo piano nel dibattito e nelle attività dei nostri istituti. Per quanto riguarda il tema nello specifico, stiamo ragionando per vedere se riusciremo a farlo e in che modalità, senza essere partecipi dell’instabilità dell’esame di Stato”.

La senatrice Segre ha risposto con un messaggio che è stato letto durante Didacta: “Reinserire il tema di storia all’esame di maturità è un modo per riconoscere la funzione della storia nella formazione delle nuove generazioni. Ho posto il tema in Commissione al Senato, auspicando conclusioni capaci di impegnare il governo su questo punto.

L’insegnamento della storia contemporanea, in particolar modo quella del ‘900 con guerre mondiali, genocidi e totalitarismi deve avere una collocazione adeguata nei curricula e nell’ambito della più generale formazione di ragazze e ragazzi. Conoscere la storia del proprio tempo aiuta non solo a evitare errori, ma anche a parlare di termini come tolleranza, interculturalità, accoglienza, solidarietà”.