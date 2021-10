Finti addetti del Comune truffano anziana, denunciata coppia

– I carabinieri di Genova hanno denunciato una coppia di genovesi, entrambi 60 anni, che hanno rubato 30 mila euro a una anziana fingendosi addetti del Comune.

I due sono riusciti a raggirare la donna, 75 anni, facendole versare a rate la somma per regolare un suo debito con l’amministrazione per un passo carrabile che la vittima aveva fatto mettere in un immobile di sua proprietà.

Quando la donna ha capito che invece quei soldi non erano dovuti e, soprattutto, che i due non erano dipendenti comunali, ha denunciato tutto.