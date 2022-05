Trieste, 27 mag – L’assessore regionale alle Finanze ha

espresso, a nome della Giunta, parere favorevole all’approvazione

del bilancio d’esercizio della Società Autostrade Alto Adriatico.

La decisione, già approvata dall’Esecutivo regionale nella

riunione di questa mattina sulla base dei documenti contabili e

delle relazioni del Collegio Sindacale e della società di

revisione PWC, è stata espressa nel corso dell’assemblea dei

soci, svoltasi a Trieste.

L’assessore ha raccomandato alla società di proseguire nel

contenimento dei costi di funzionamento, che non fossero

direttamente riferibili alle operazioni necessarie e

propedeutiche alla stipula dell’accordo di cooperazione e al

conseguente passaggio della concessione autostradale.

Autostrade Alto Adriatico è una società a totale capitale

pubblico (il 67% di proprietà della Regione Friuli Venezia Giulia

e il 33% della Regione Veneto) ed è stata creata per assumere la

gestione della concessione trentennale delle tratte autostradali

A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine Sud, A28

Portogruaro-Pordenone-Conegliano, A57 tangenziale di Mestre

(competenza fino a Terraglio) e della A34 Villesse-Gorizia,

attualmente in capo ad Autovie Venete.

L’esponente della Giunta ha evidenziato che dopo il via libera

decretato a dicembre scorso dal Comitato interministeriale per la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, proseguono le

azioni messe in campo per l’affidamento della nuova concessione,

che passerà da Autovie Venete a Società Autostrade Alto

Adriatico. Gli investimenti sulla rete autostradale sono stati

rilevanti e una volta conclusi anche i tratti mancanti della

terza corsia, per investimenti del valore di un miliardo di euro,

il Friuli Venezia Giulia e il Veneto potranno contare su una rete

autostradale moderna e funzionale e mantenere i benefici

economici derivanti dalla gestione attraverso una società in

house, con evidenti ricadute positive per il territorio.

