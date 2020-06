Finalmente si riparte con la Coppa Italia: al via i due big match tra Juve-Milan e Napoli-Inter

Il calcio si prepara a ripartire questa settimana anche in Italia, con le semifinali di ritorno della Coppa nazionale che metteranno di fronte Juventus e Milan – da un lato – e Napoli e Inter, dall’altra. Le due che usciranno vincenti dai doppi confronti si affronteranno nella finalissima del 17 giugno, allo stadio Olimpico.

Manca ancora l’ufficialità per quanto riguarda date e orari delle due sfide, anche se il ministro dello Sport Spadafora ha annunciato nei giorni scorsi che le partite si sarebbero disputate il 12 e il 13 giugno, derogando allo stop dell’attività sportiva imposto da Governo e FIGC fino al 14 giugno.