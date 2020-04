FIFA- in progetto nuovi regolamenti per il fuorigioco, VAR e sostituzioni

La FIFA starebbe lavorando su alcune novità regolamentari che potrebbero essere introdotte per la ripresa della stagione 2019/20, ma anche a partire dal 2020/21. Accertata l’intenzione di estendere temporaneamente a 5 il numero delle sostituzioni possibili, si guarda ora ad altri aspetti del gioco. Per il futuro, è infatti allo studio un fuorigioco in senso offensivo: per favorire chi attacca è possibile che siano introdotti nuovi principi (la “luce”) o sia considerata solo una parte del corpo, riducendo così le occasioni di offside. Inoltre, è in progetto un VAR più leggero, con meno telecamere e/o meno addetti, alla portata di tutti (oggi è molto costoso). Infine, si va verso soluzioni disciplinari più rigorose contro le proteste di calciatori e allenatori nei confronti degli arbitri. Per quanto riguarda le sostituzioni – oltre al tema dei 5 cambi per la ripresa della stagione –, della questione si era già parlato all’IFAB riguardo ai colpi in testa: l’idea era concedere una sostituzione in più, per evitare che gli infortunati fossero costretti a rientrare.