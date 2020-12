Fifa football awards 2020: da Zurigo in via telematica la premiazione in ricordo di Maradona

Si terrà oggi l’edizione 2020 del The Best FIFA Football Awards. L’edizione quest’anno si terrà in via telematica della sede della Fifa a Zurigo per via delle limitazioni imposte dalla pandemia da COVID-19.

A condurre la cerimonia sono Reshmin Chowdhury e Ruud Gullit.Il messaggio di Infantino – Il presidente della FIFA Gianni Infantino è il primo a prendere la parola: «Il 2020 è stato un anno difficile. Per questo motivo il primo pensiero è per chi ha perso qualcuno in nel corso della pandemia e chiunque abbia combattuto in prima linea per salvare delle vite. Il 2020 ci ha insegnato che la salute viene prima di tutto, anche prima del calcio. Un ricordo speciale per Diego Maradona e Paolo Rossi, due leggende che hanno perso la vita. Un abbraccio alle loro famiglie».

Miglior calciatore (uomini)

Cristiano Ronaldo (Juventus, Portogallo)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco, Polonia)

Lionel Messi (Barcellona, Argentina)

Miglior calciatrice (donne)

Lucy Bronze (Lione-Manchester City WFC, Inghilterra)

Pernille Harder (Wolfsburg-Chelsea FC Women, Danimarca)

Wendie Renard (Lione, Francia)

Miglior allenatore (uomini)

Marcelo Bielsa (Leeds)

Hans-Dieter Flick (Bayern Monaco)

Jurgen Klopp (Liverpool)

Miglior allenatore/allenatrice (donne)

Emma Hayes (Chelsea FC Women)

Jean Luc Vasseur (Lione)

Sarina Wiegman (nazionale olandese)

Miglior portiere (uomini)

Alisson (Liverpool, Brasile)

Manuel Neuer (Bayern Monaco, Germania)

Jan Oblak (Atletico Madrid, Slovenia)

Miglior portiere (donne)

Sarah Bouhaddi (Lione, Francia)

Christiane Endler (Psg, Cile)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars, Stati Uniti)

Puskas award