Fico a Napoli ha parlato della tanto temuta manovra

Il presidente della Camera Roberto Fico ha parlato della manovra durante la sua visita a Napoli.

Il presidente dalla Camera Roberto Fico si è recato in visita a Napoli e ha parlato di uno dei temi più dibattuti ultimamente: la manovra che crea tanto attrito tra l’Italia e l’Europa.

Così, durante la visita istituzionale, il presidente ha pensato di esprimere la sua posizione al riguardo. In particolare, si è soffermato sul ruolo delle istituzioni.

“Molti si lamentano del fatto che la legge non è stata discussa dal Parlamento e hanno ragione, però non succede solo da oggi. Noi dobbiamo far sì che questa cosa non succeda più perché i presidenti della Camera e del Senato non vogliono che il Parlamento lavori in questo modo.

Il Parlamento è e deve rimanere centrale, però è chiaro che spesso c’è un problema da questo punto di vista. Le istituzioni ci sono, sono forti e sono istituzioni repubblicane ben salde. Il rapporto difficile tra governo e Camere e sempre esistito, non è un dato di questo presente, ed io sto cercando, come ho detto da gennaio, di far arrivare meno decreti legge proprio per riuscire a risolvere questo tipo di problematica.”