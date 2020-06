Fiamma Tricolore, ospite a Latina il segretario nazionale

Prende forma a Latina l’iniziativa di un gruppo di giovani del posto fondatori di una sezione locale del “Movimento Sociale Fiamma Tricolore”. E prende forma con la presenza ed il sostegno di un personaggio di rilievo assoluto, il segretario nazionale Attilio Carelli. La nuova realtà si è ormai organizzata e sta lavorando per l’apertura di una sede, destinata a diventare un punto di riferimento con quanti vorranno condividere un percorso con precise radici ma all’insegna di nuovi orizzonti. Tali propositi saranno presentati nella prima uscita ufficiale di “Fiamma Tricolore” programmata per sabato 20 giugno al ristorante “Le Grugnole”, in strada Ponte Materiale, a Nettuno. A partire dalle 18 si terrà un incontro con la dirigenza regionale e locale, al quale seguirà l’intervento del segretario Carelli. La serata proseguirà con la consegna delle tessere 2020 e culminerà con un momento conviviale. Questo il commento dei promotori:

“Una forza giovanile, quella pontina, che agirà per un apporto di idee e sostegno ad ogni iniziativa atta a favorire quel posto che meritano la città, i borghi e i loro abitanti, coadiuvata dalla presenza del segretario nazionale Attilio Carelli. Con l’occasione, il segretario nazionale alle ore 18 consegnerà le tessere di quella vasta area che ha risposto favorevolmente alla rinascita della Fiamma Tricolore”. Per tutte le informazioni e per partecipare all’evento scrivere all’indirizzo email fiammatricolorelatina@gmail.com