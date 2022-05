Passo avanti nella sanità con telemedicina e cura sul territorio

Gorizia, 26 mag – Quello che stiamo attraversando è un tempo di

cambiamento epocale, prima di tutto per effetto della pandemia.

Il Covid ha modificato il nostro modo di vivere e di lavorare e

ha portato la Regione a guardare con lungimiranza e a fare un

passo avanti nella sanità, ad esempio con l’istituzione della

telemedicina: una nuova frontiera che vede un nuovo rapporto tra

paziente e medico, uno strumento per poter garantire il

monitoraggio costante della persona ovunque si trovi, spostando

l’attenzione dal centro al territorio, per portare la cura a

domicilio.

Lo ha sottolineato questo pomeriggio il governatore del Friuli

Venezia Giulia, intervenuto al Festival del Cambiamento, una “due

giorni” iniziata oggi a Gorizia e che continuerà domani a Trieste

per parlare delle opportunità da cogliere in questo momento di

profonda mutazione.

Nel suo intervento, il massimo esponente della Giunta regionale

ha parlato del cambiamento che stiamo vivendo non solo a “casa

nostra” ma anche nei rapporti con l’Europa e con il resto dei

Paesi del mondo, per la guerra in Ucraina, per il caro materie

prime e per l’aumento costo dell’energia. Una trasformazione

inarrestabile, che oggi richiede ferma responsabilità per

guardare comunque con ottimismo al futuro, senza tentennamenti, e

che offre anche molte opportunità di sviluppo. Sfide che la

Regione ha affrontato fin da subito.

Sulla crisi internazionale, il governatore ha detto che si tratta

di una condizione concausata, in passato, da una mancata capacità

di analisi chiara e da un mal gestito governo del processo di

globalizzazione. Così, nel tempo, sono stati consegnati asset

fondamentali per il continente europeo a Paesi terzi, e così

l’Europa è cresciuta e si è sviluppata con chiavi che non aveva

nella propria tasca.

Come conseguenza componentistica e microchip sono diventati

introvabili; una produzione sì a basso valore aggiunto ma

fondamentale per filiere importantissime per la produzione

europea (automotive in primis). Il governatore ha affermato che

sarebbe necessario un intervento europeo per sostenere almeno una

parte di questa produzione all’interno della stessa Unione

Europea, per garantire alle sue aziende l’autosufficienza

necessaria per non andare in crisi alla prima tensione

internazionale.

Se è vero – è stato rilevato in conclusione dal governatore – che

l’Europa ha fatto poca politica industriale, che non è stata

coesa nel farlo e che quindi ha commesso degli errori, è

altrettanto vero che, oggi più che mai, proprio per il conflitto

in Ucraina, è necessario difendere i valori delle democrazie

occidentali i quali hanno consegnato alla nostre generazioni il

benessere, la pace e la libertà.

