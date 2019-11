Festeggiamenti di Halloween, intensificati i controlli nel potentino

Durante il Ponte dei Morti sono state molteplici le occasioni in cui i Carabinieri sono dovuti intervenire nel potentino e hanno riscontrato la presenza di diverse quantità di droga.

I Carabinieri della Compagnia di Senise (Potenza) hanno condotto un’importante operazione di servizio antidroga nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Potenza, a ridosso delle giornate di festa e delle celebrazioni che caratterizzano annualmente gli inizi di novembre. In particolare, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, a Terranova del Pollino, hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne, residente nel leccese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre a Noepoli, i Carabinieri della locale Stazione, per lo stesso reato, hanno deferito in stato di libertà un 26enne e un 31enne del materano.

A Terranova del Pollino, i Carabinieri, al di fuori del centro abitato, intorno alle 7 del mattino, sono intervenuti in un immobile in disuso, di proprietà comunale, al cui interno di stava svolgendo una festa non autorizzata, organizzata in occasione di Halloween, i cui partecipanti, una ventina di persone, tutte successivamente identificate, sono risultate provenire dalla Puglia, dal materano e potentino. Nella circostanza, mentre i festeggiamenti venivano accompagnati dalla musica, gli operanti hanno eseguito una perquisizione personale nei confronti del 26enne, dimorante nel leccese, il quale è stato sorpreso in possesso di 9 grammi di “ecstasi”, suddivisi in 23 dosi già confezionate, 4 di “marijuana”, una macchinetta trita “marijuana” e 205 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio della droga, motivo per cui tutto è stato sequestrato, nel mentre, data anche l’ora, l’evento di gruppo si avviava alla conclusione. Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato arrestato.

Nel corso delle verifiche sul conto degli altri presenti, su due di loro, un 21enne del materano e una 23enne del tarantino, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1 grammo di stupefacente del tipo “speed” e 1 di “ketamina”, in pillole, mentre la ragazza deteneva 1 grammo di “hashish”. I due giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga.