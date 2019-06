Ferrero in rosso, via alle cessioni: il presidente della Sampdoria deve vendere immobili e cinema per pagare i creditori

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, è in rosso con le sue attività e deve vendere gli immobili e i cinema per pagare i creditori. E’ stato infatti approvato il piano ex articolo 67 della legge fallimentare per Eleven Finance, la società immobiliare e cinematografica di Ferrero, in perdita per 55,5 milioni. Nel 2017 la pfn era negativa per 49 milioni, a fronte di proprietà per 72 milioni.

A riportare questi dati, è un’inchiesta di Milano Finanzascritta da Andrea Montanari.

Va ricordato che, come riportato dall’ultimo bilancio di Sampdoria spa, Eleven Finance è la società a cui la Sampdoria ha affidato la gestione ed il coordimento dei lavori di Bogliasco, dalla costruzione delle palazzine agli impianti.

Nell’articolo, molto dettagliato sugli affari del Viperetta, si legge anche che Eleven Finance a fine 2017 presentava debiti bancari per 47 milioni e debiti tributari per 25,4 milioni ed la posizione finanziaria netta negativa di 49,37 milioni, a fronte di un patrimonio netti negativo per 5,3 milioni.

Ferrero può affrontare i problemi attraverso il suo patrimonio immobiliare, stimato in 72 milioni. Ma appunto deve vendere, come previsto dal piano di rientro. L’alternativa è vendere la Sampdoria.