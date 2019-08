Ferragosto a Roma, tra cultura e spettacolo

La Capitale non si farà trovare impreparata per Ferragosto. Dal 15 al 18 agosto sono numerosi gli appuntamenti, le mostre e gli eventi che i turisti potranno trovare.

Le manifestazioni, promosse dall’Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, vanno dalle esperienze immersive del Circo massimo Fori e Ara Pacis, alle mostre nei Musei Civici, ai percorsi nelle aree archeologiche, dalle attività per bambini e famiglie al Museo Civico di Zoologia alle iniziative alla Casa del Cinema. Inoltre, proseguono numerosi gli appuntamenti del programma dell’Estate Romana 2019.

I principali appuntamenti in programma

15 agosto

“Borghetta Stile 90’s Party”, i più grandi successi dance degli anni 1990/2000 a Parco Schuster – Basilica di San Paolo – Piazzale San Paolo

“Van Gogh – sulla soglia dell’eternità”, proiezione del film biografico/drammatico prodotto negli Stati Uniti nel 2018. Regia di Julian Schnabel. Con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac. Appuntamento a Arena Garbatella – Parco Maurizio Arena – Piazza Benedetto Brin

“FerragOstia Antica”, ultima giornata della quattro giorni

“Ma cosa ci dice il cervello”, proiezione della commedia italiana prodotta nel 2019 dal regista Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone.

16 agosto

“Laboratorio di riciclo tessuti”, a cura di Giorgia Conteduca per bambini dagli 8 anni in su. Teatro del Lido di Ostia – Via delle Sirene, 22

“TuttoChopin – Rossana Lanzillotta”, concerto di musica classica tutto incentrato su Chopin, eseguito dalla pianista Rossana Lanzillotta. Parco Archeologico del Teatro di Marcello – Via del Teatro di Marcello, 44