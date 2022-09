Fermo Risalaimi. Promemoria disservizi e turnazione idrica

Notizie



Si ricorda che da domani e per 47-72 ore potranno verificarsi alcuni disservizi nell’erogazione idrica nei comuni della fascia sud-est della provincia e in alcuni quartieri della città di Palermo, come da dettaglio disponibile sul sito di Amap, cliccando qui.

Si segnala la turnazione che sarà effettuata nei comuni di Bolognetta e Marineo, come da indicazioni e mappe disponibili in home page sul sito aziendale www.amapspa.it

Il video dell’impianto di Risalaimi e del serbatoio San Ciro che è stato riempito per ridurre i disagi nella città di Palermo è disponibile all’indirizzo https://drive.google.com/file/d/1i_Rx4VQ0LbkNH_XQ4nlzDSakKlL-3sai/view?usp=sharing