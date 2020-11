Fermato per violenza sessuale il fondatore di Facile.it

Prima le avrebbe fatto assumere cocaina e ketamina e poi l’avrebbe violentata. Con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una 18enne, detenzione e cessione di stupefacente, sequestro di persona e lesioni, Alberto Maria Genovese, l’imprenditore che ha fondato la start-up assicurativa Facile.it, poi ceduta nel 2014, è stato fermato nella notte tra venerdì e sabato dalla polizia.

L’imprenditore 43enne, secondo la ricostruzione, avrebbe violentato la giovane a una festa privata a casa sua, nel cuore di Milano, lo scorso 12 ottobre.

“Chiedo di disintossicarmi perchè da quattro anni sono dipendente dalla cocaina. Quando sono sotto gli effetti della droga non riesco a controllarmi e non capisco più quale sia il confine tra ciò che è legale e ciò che è illegale. Ho bisogno di curarmi”. E’ quel che in sostanza ha detto al gip Tommaso Perna, Alberto Genovese, il fondatore di Facile.it, la start-up, poi ceduta, fermato nella notte tra venerdì e sabato scorsi per aver stuprato nel suo appartamento milanese una 18enne.