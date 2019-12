Fermato con 20 grammi di cocaina, arrestato per spaccio

Faceva parte di quella sequela di personaggi dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto nella zona di Teano. Anche lui, come l’albanese di alcuni giorni fa arrestato per lo stesso motivo, si era creato una serie di clienti che gli assicuravano un cospicuo reddito per l’attività illecita che questi quasi quotidianamente poneva in essere con scaltrezza.

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sessa Aurunca hanno interrotto questa fiorente attività arrestando questa mattina per la detenzione a fini di spaccio un uomo di anni 49. L’uomo è stato trovato in possesso di circa 20 gr. di cocaina purissima già divisa in dosi e pronte per lo smercio al dettaglio.