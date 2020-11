Ferite da auto pirata: partorisce prima di funerale amica

È nato la scorsa notte all’ospedale Gaslini il figlio di una delle quattro ragazze genovesi che erano rimaste ferite dopo essere state travolte da un’auto pirata nel quartiere di Quezzi lo scorso 24 ottobre. Sia la mamma che il bimbo, chiamato Brian, stanno bene.

La madre, che ha 16 anni, era stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Martino con diverse ustioni. L’auto pirata aveva travolto alcuni scooter parcheggiati che avevano poi schiacciato contro una panchina le ragazze. Uno aveva preso fuoco ustionando due delle giovani travolte. All’inizio la gravidanza sembrava in pericolo, poi il quadro clinico è migliorato. Nell’incidente era rimasta ferita in modo grave una amica della ragazza, Gaia Morassutti, che a causa delle ustioni riportate è morta la scorsa settimana.

I funerali si sono svolti stamani con una messa trasmessa in streaming. Tutto il quartiere, scosso dalla vicenda, si è stretto attorno ai familiari della giovane.

L’automobilista, che era fuggito insieme con altri tre occupanti dell’auto, è agli arresti domiciliari.