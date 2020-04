Fedriga: aprire prima del 4 maggio ma decide Governo

La Regione è favorevole a riaprire le attività produttive, pur adottando tutte le precauzioni necessarie per contrastare il diffondersi dei contagi, già prima del 4 maggio

Occorre chiarire che tale decisione compete esclusivamente al Governo. Il nostro dovere è pertanto quello di farci trovare pronti e di lavorare, in vista di quel traguardo, assieme a tutti i soggetti interessati affinché la cosiddetta ‘fase 2’ sia caratterizzata dal minor numero di disagi per il territorio, sia in termini di rischi epidemiologici che di ricadute economiche.” Lo ha detto oggi il Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga nel corso di un incontro su un piano d’azione in vista della riapertura delle attività produttive al quale hanno partecipato anche rappresentanti regionali delle parti datoriali e sindacali.