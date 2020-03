Favole al telefono, una bella idea per un momento difficile

Straordinario il numero di volontari e biblioteche che stanno aderendo all’iniziativa, per regalare un bel momento in perfetto stile Gianni Rodari.

È iniziato solo pochi giorni fa e conta già una trentina di biblioteche e associazioni del Friuli Venezia Giulia, e decine di lettrici e lettori volontari in costante aumento: “Favole al telefono” è un bel modo per sentirsi più vicini in questo momento così particolare.

Per restare vicino alla sua bambina anche quando era lontano da casa, Gianni Rodari le telefonava ogni sera per raccontarle una storia: nasceva così il volume “Favole al telefono” e sulla stessa onda nasce l’omonima iniziativa, proposta all’interno di LeggiAMO 0-18 della Regione Friuli Venezia Giulia e coordinata da Damatrà, che sta letteralmente spopolando in questi giorni.

Vista la grande richiesta e la straordinaria disponibilità di bibliotecari e lettori volontari, le “Favole al telefono” continueranno fino al prossimo 28 marzo 2020, aggiungendo ben tre giornate rispetto al calendario iniziale.

Per prenotare una Favola al telefono e riceverla a casa propria, sarà sufficiente chiamare i numeri 347 4492414 e 333 1333549, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17. A rispondere sarà Damatrà. Ciascuna famiglia riceverà il proprio racconto nelle giornate di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, tra le 10 e le 12 del mattino e tra le 19 e le 21 della sera.

“Se trovate occupato” – spiegano gli operatori di Damatrà “abbiate la pazienza di riprovare… Siete davvero in tantissimi a chiamare! Ce la stiamo mettendo tutta e ringraziamo di cuore tutte le persone che stanno collaborando con noi in questa avventura, senza il cui entusiasmo non sarebbe possibile raccontare ancora”.

PRENOTAZIONI FAVOLE AL TELEFONO:

TEL 347 4492414 oppure 333 1333549

dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17

LE FAVOLE AL TELEFONO SI POSSONO RICEVERE:

giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 marzo, ore 10 – 12 e ore 19 – 21

giovedì 26, venerdì 27 e sabato 28 marzo, ore 10 – 12 e ore 19 – 21