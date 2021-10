Fatima Hossani, non vedo speranze per le donne in Afghanistan

“Non vedo alcuna speranza per il futuro delle donne in Afghanistan”: a dirlo all’ANSA è Fatima Hossani, l’artista e fotografa afghana, 28 anni, fuggita da Kabul lo scorso agosto dopo l’avvento dei talebani e che a Orvieto ha ricevuto il premio “Hypatia”, promosso dalla 5/a Biennale del restauro architettonico ed Urban Brau5.

“Le donne – aggiunge Fatima – sono sempre la parte più vulnerabile della società in una zona di guerra e ora sono davvero preoccupata per il futuro della nuova generazione dell’Afghanistan”.

E dice ancora: “Sappiamo tutti di essere tornati in Afghanistan a 20 anni fa e a quei giorni bui. Vediamo che i talebani hanno vietato alle donne di tornare a scuola e lavorare. Non permettono loro nemmeno di indossare ciò che vogliono”, sottolinea.

“L’arte e la cultura – conclude Fatima – possono aiutare sicuramente il popolo afghano perché così può difendere la sua identità, ma in una zona di guerra come l’Afghanistan, quando tutti parlano del potere delle armi e della politica, l’arte e la cultura dovranno faticare molto per trovare il loro spazio”.