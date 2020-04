Fase 2- tutte le possibili restrizioni sui mezzi di trasporto, come aerei treni e taxi

SUI MEZZI PUBBLICI – Ci saranno dei marker, cioè dei segni, sui mezzi pubblici per indicare i posti dove non ci si potrà più sedere. La finalità è quella di garantire il distanziamento. Anche per questo, nella bozza , si chiede di “predisporre idonei sistemi” per segnalare “il livello di saturazione stabiliti” e sistemi di telecamere intelligenti per monitorare i flussi.