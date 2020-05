Fase 2, Toti:’Riapriamo dall’11 e dal 17 autonomia alle Regioni sulla ripresa’

“Poco fa la conferenza delle Regioni all’unanimità ha approvato un documento che chiede che fin da lunedì 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio e che dal 17 quando scadrà il dpcm firmato il 26 aprile scorso questa norma decada e venga totalmente attribuito alle regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture sin dal 18 maggio”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di un punto stampa.

Il governatore Luca Zaia è “pronto a far ripartire tutto anche prima del 18 maggio”. E lo ha ribadito nella videoconferenza con gli altri presidenti delle Regioni, presente il ministro Boccia. “Porto avanti la volontà di proporre di poter aprire tutto. E’ difficile pensare che l’apertura che abbiamo oggi, che è pressochè totale, sia un fatto di salvaguardia rispetto al riavvio di quello che è rimasto chiuso. Pensare che il capro espiatorio di questa partita sia la parrucchiera, gli estetisti o i negozi, decisamente no. Altri colleghi la pensano come me”.

Regioni in pressing per la ripartenza dunque con la videoconferenza dei governatori. ‘Chiederemo che i singoli enti possano presentare piani di riapertura’, afferma Toti. Conte conferma di voler valutare se anticipare ‘aperture ulteriori’ dei negozi. Record per diminuzione di malati in Italia, -7mila. Ma in Lombardia tornano a salire i decessi, +222.

“Abbiamo una importante conferenza dei governatori delle regioni e poi ci sarà la conferenza Stato-Regioni. E’ opinione di tutti che non si possa più aspettare oltre. E’ opinione della maggior parte dei governatori che occorra stabilire dei piani di riapertura Regione per Regione. Al Governo chiederemo domani di modificare il Dpcm in vigore per consentire alle singole regioni di presentare dei piani di riapertura già dalla prossima settimana”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano.

Sulla stessa lunghezza d’onda il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga. “Alla Conferenza delle Regioni porterò la posizione della Regione Friuli Venezia Giulia, ovvero la riapertura l’11 maggio“, con il rispetto di tutti i protocolli nazionali per la sicurezza, “del commercio e il 18 maggio delle restanti attività, come i servizi alla persona, se servono ulteriori approfondimenti”. Lo ha detto il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga. “Si tratta di una proposta di buon senso – ha spiegato – la riapertura non può essere uno scontro tra istituzioni ma una collaborazione”.