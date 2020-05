Fase 2: oltre mille visitano S.Croce a Firenze

Sono stati in oltre mille tra ieri e oggi a prenotare una visita, gratuita, nella basilica di Santa Croce a Firenze che ha appena riaperto. Dopo la fine del lockdown il complesso sarà visitabile ogni fine settimana gratuitamente fino al 24 giugno, giornata di apertura speciale per la festa del patrono della città e anche il 2 giugno per la Festa della Repubblica (necessario prenotarsi sul sito www.santacroceopera.it).

Grazie anche all’utilizzo della nuova App che li ha accompagnati, si spiega dall’Opera di S.Croce, i visitatori “hanno potuto immergersi nel silenzio della basilica per incontrare la sua bellezza e la sua ricchezza fatta di spiritualità, arte e memoria. Grande l’emozione di molti, prevalentemente fiorentini e toscani, di fronte ai monumenti di Michelangelo, Dante e Galileo”. “Ringraziamo i visitatori, ci ha colpito la loro gioia di poter rientrare in Santa Croce e questo è un grande incoraggiamento anche per l’Opera e per chi ci lavora” sottolinea la presidente, Irene Sanesi.