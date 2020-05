Fase 2: da oggi riprendono voli privati in scalo Olbia

Superate le ultime criticità per la ripartenza da giovedì 21 dei voli privati all’aeroporto di Olbia

“A margine di questa conferenza stampa – ha annunciato il governatore della Sardegna Chrstian Solinas – sarà sottoscritto il protocollo tra Regione e società di gestione aeroportuale”.

Passaggio indicato nell’ultima ordinanza come propedeutico alla ripresa dell’aviazione generale. Su questo l’assessore della Sanità Mario Nieddu ha chiarito che i passeggeri che atterreranno in Sardegna, attraverso lo scalo Costa Smeralda, avranno l’obbligo della quarantena – cesserà soltanto dal 3 giugno -, a meno che non siano in possesso di una certificazione che attesti il tampone negativo.