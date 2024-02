FantaSanremo: Il Futuro del Gioco Dopo Sanremo 2024

FantaSanremo Continua: Smentite le Voci sulla Chiusura

FantaSanremo ha accompagnato gli spettatori del Festival anche nell’edizione 2024. La classifica stilata dopo la finale della kermesse canora ha decretato la vittoria dei La Sad. Il post con cui gli organizzatori del FantaSanremo hanno salutato il pubblico dopo questa straordinaria edizione, ha fatto serpeggiare il dubbio che il gioco basato sul Festival sia ormai giunto al capolinea e non tornerà nel 2025. Fanpage.it può assicurare che non è così.

FantaSanremo Non Chiude con Sanremo 2024, il Post Frainteso

Sui profili social del FantaSanremo, nella serata di domenica 11 febbraio, è stata diffusa la classifica finale. Ad accompagnare il post, le parole degli organizzatori del gioco:

FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite. Trovate tutti i punteggi e le classifiche aggiornate sul sito e sull’app.

In molti hanno frainteso queste parole, ritenendo che fosse un annuncio della fine del gioco legato al Festival di Sanremo. FantaSanremo tornerà nel 2025? Ecco cosa sappiamo.

FantaSanremo Continua: Il Futuro del Gioco

Innanzitutto va fatta una doverosa premessa: FantaSanremo è nato insieme al primo festival di Amadeus. Il direttore artistico, nei cinque anni durante i quali si è occupato della kermesse canora, ha permesso ai Big in gara di rompere la liturgia, di abbracciarlo, di donare i fiori al direttore d’orchestra, di scendere in platea, di baciare una persona nel pubblico, insomma di compiere tutti quei gesti che da regolamento permettevano di ottenere punti al FantaSanremo. Non è detto che il prossimo direttore artistico seguirà le orme di Amadeus. Questa, al momento, è l’unica incognita sul futuro del FantaSanremo.

Con il ciclo di Amadeus, si chiude anche un ciclo per il FantaSanremo. Siamo nati insieme. Intanto, l’appuntamento è per il FantaEurovision a maggio e poi per il prossimo FantaSanremo vedremo quali sorprese ci saranno. Il team del Fantasanremo fa chiarezza:

Dopo le dichiarazioni rilasciate a Fanpage.it, il comunicato con il quale gli organizzatori del FantaSanremo hanno smentito le testate che hanno erroneamente interpretato il loro post come l’annuncio della fine del gioco legato al Festival.

In merito alla notizia circolata stamane su alcune testate giornalistiche sulla chiusura del FantaSanremo, il Team del FantaSanremo tende a precisare quanto segue: abbiamo dichiarato e scritto sui nostri canali social che è la fine del primo ciclo del FantaSanremo e quindi, probabilmente, non ci sarà più un FantaSanremo come tutti fino ad ora l’hanno conosciuto.

Conclusioni

Dunque, FantaSanremo non finisce qui. La volontà non è quella di “tenere nascoste cose” o creare hype. Dobbiamo semplicemente decidere internamente il da farsi e mettere d’accordo, com’è stato finora, i vari componenti del team su cosa e come sarà il FantaSanremo d’ora in avanti.

Resta quindi aperto il sipario sul futuro del gioco legato al Festival di Sanremo, con molte incognite ancora da sciogliere ma con la certezza che FantaSanremo continuerà a regalare emozioni e divertimento ai suoi appassionati.