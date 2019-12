Famiglia morta 10 giorni fa,trovata oggi

Sarebbero morte circa dieci giorni fa le tre persone trovate morte in casa oggi a Labico, vicino Roma.

Si tratta di una famiglia di nigeriani: una 26enne, un 38enne e la loro bimba di due mesi. A quanto ricostruito dai carabinieri, erano residenti a Labico da agosto. L’ipotesi è che siano morti a causa di monossido di carbonio. Accanto al letto dove c’erano i tre corpi è stato trovato un secchio metallico con dentro cenere. Probabilmente avevano usato carbone per scaldarsi. A dare l’allarme la proprietaria che da giorni non riusciva a mettersi in contatto con loro.